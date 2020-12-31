На вулицях столиці встановлено ряд міні-скульптур, що зображують найвідоміші символи Києва.

Бронзові міні-скульптури «Шукай!» у Києві прикрасили по-новорічному.

Про це повідомляється на сторінці «Шукай» у Facebook.

«Помічники Санти прикрасили сьогодні міні-скульптурки «Шукай» до Нового року. Дякуємо волонтерам Ксенії, Насті, Макару, Лізі, Ірині та Марічці Горбань, яка своїми руками зв’язала 28 комплектів та сама прикрасила сьогодні 9 скульптур», - йдеться у повідомленні.

«Нашими скульптурками у новорічних прикрасах ми хотіли підняти вам настрій. Сподіваємося, це вдалося», - пояснили організатори акції.

Нагадаємо, в січні 2018 року в центрі столиці було відкрито перший мініатюрний пам'ятник одному з київських символів. Мета проекту - популяризація Києва. На вулицях столиці встановили ряд міні-скульптур, що зображують найвідоміші символи Києва. Це мотивує киян і гостей міста прогулятися вулицями в пошуках пам'яток, тим самим захоплююче і пізнавально провести час.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Денис Прядко