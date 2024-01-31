Мексиканський уряд запевняє, що банди воюють лише між собою і туристів не чіпають - просто перевіраяють на блокпостах.

У Мексиці низка пам’яток цивілізації майя стали недоступними для відвідування туристами через війну наркокартелів, які фактично взяли під свій контроль історичні перлини. Як пише Sky News, зараз відвідування стародавніх руїн стало небезпечним для туристів.

За повідомленнями мексиканського уряду, через війну наркокартелів у регіоні Чіапас повністю відрізаними від цивілізованого світу стали руїни міста Яшчилан. Свого часу це було одне з наймогутніших міст держави майя, і сьогодні воно відоме своїми кам’яними спорудами, на яких збереглися ієрогліфічні тексти.

Доступ до інших історичних пам’яток залишається, але їх відвідування стало ризикованим. Як кажуть місцеві екскурсоводи, наркокартелі встановили власні контрольно-пропускні пункти на дорогах, що ведуть до руїн міста Бонампак, відомого своїми фресками, та до археологічної зони Лагартеро. На блокпостах наркокартелі змушують мандрівників здавати документи та мобільні телефони, щоб пройти далі.

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Зазначається, що два картелі розпочали війну за прибуткові маршрути контрабанди наркотиків і мігрантів. В межах цієї війни вони встановлюють контрольно-пропускні пункти, щоб виявляти будь-які переміщення своїх суперників.

Наразі не було повідомлень, що від цих подій постраждав хоч один турист, і мексиканський уряд теж стверджує, що ці місця безпечні. Але багато гідів припинили водити туди туристичні групи.

"Це ніби ви сказали мені їхати в сектор Газа, так? Вони забирають ваш мобільний телефон і вимагають код входу, а потім переглядають ваші розмови, щоб перевірити, чи не належите ви до якоїсь іншої банди. У будь-який момент може з’явитися суперницька група і розпочати перестрілку", – пояснює рівень "безпечності" маршруту один з гідів.

Тим часом знамениті високі піраміди Тоніна теж стали недоступні після того, як місцевий землевласник заборонив прохід туристів через свою землю, вимагаючи від уряду оплати за надання права проходу.

Інші новини із застереженнями для туристів

Як писав УНІАН, столицю Італії, Рим, що є одним з найпопулярніших серед туристів напрямків у світі, визнали найнебезпечнішим містом в Європі за підсумками 2023 року. Друге місце в антирейтингу посіла грецька столиця Афіни, а третє – французьке портове місто Марсель.

Також ми розповідали про найдивніші туристичні заборони 2023 року в Європі. Здається, в Європі вже стомилися від туристів настільки, що скоро вже будуть лупцювати їх, аби не приїздили.

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