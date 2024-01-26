Лише 38% жителів італійської столиці визнали, що відчувають себе в безпеці на вулицях міста в нічний час.

Столицю Італії Рим, що є одним з найпопулярніших серед туристів напрямків у світі, визнали найнебезпечнішим містом в Європі за підсумками 2023 року.

Згідно до звіту ЄС про якість життя в європейських містах за 2023 рік, лише 38% опитаних погодилися, що на вулицях Рима безпечно перебувати вночі. Друге місце в антирейтингу посіла грецька столиця Афіни (40%), а третє – французьке портове місто Марсель (43%).

Разом з тим, найбезпечнішими в Європі визнали данську столицю Копенгаген, іспанське місто Ов'єдо і столицю Словенії Любляну – всі вони набрали 87% схвалення.

Відео дня

Як випливає зі звіту, в невеликих містах більше людей відчувають себе в безпеці – в середньому сім з десяти жителів. Так, в містах з населенням менше 250 тисяч чоловік 75% жителів відчувають себе в безпеці в порівнянні з 67% в містах з населенням від 1 до 5 мільйонів жителів.

Жінки рідше відчувають себе в місті в безпеці, ніж чоловіки (67% проти 72%), а жителі у віці 55 років і старше, а також безробітні, менш схильні відчувати себе в безпеці. Освіта позитивно впливає на сприйняття безпеки: 71% жителів з вищою освітою заявили, що вони відчувають себе в місті в безпеці в нічний час, в порівнянні тільки з 67% жителів з базовою освітою.

При цьому помітно, що міста в південних державах-членах ЄС відстають: 63% жителів відчувають себе в безпеці, що на 19 п.п. нижче, ніж у містах північних країн. Проте, два з десяти міст з найбільш високими показниками безпеки знаходяться саме в південних країнах (Ов'єдо в Іспанії і Брага в Португалії). У містах західних і східних країн частка жителів, які відчувають себе в безпеці, становить 69%, в містах Сполученого Королівства та Європейської асоціації вільної торгівлі – 73%, а в північних – 82%. Міста на Західних Балканах (68%) і Туреччині (67%) демонструють показники, порівнянні з показниками східних держав-членів ЄС.

Однак чимало міст відхиляються від цих регіональних тенденцій. Наприклад, в Ов'єдо (Іспанія), Бразі (Португалія) і Малазі (Іспанія) показники значно вищі середнього по містах південних країн. Разом з тим, Любляна (Словенія), Білосток (Польща), Гданськ (Польща) або Клуж-Напока (Румунія) набрали набагато вищі бали, ніж інші міста східних країн. З іншого боку, Марсель (Франція) і Льєж (Бельгія) мають показники значно нижче середніх показників міст західних держав-членів ЄС.

У деяких країнах відчуття безпеки істотно різниться в різних містах. У Франції, наприклад, частка жителів, які відчувають себе в безпеці вночі, коливається від 43% в Марселі до 82% в Бордо. Також такі відмінності простежуються в Бельгії (Льєж 44%, Антверпен 73%), Болгарії (Софія 48%, Бургас 66%), Чехії (Острава 45%, Прага 62%), Греції (Афіни 40%, Іракліон 68%), Італії (Рим 37%, Верона 64%), Румунії (Бухарест 58%, Клуж-Напока 80%) і Туреччини (Стамбул 44%, Анталія 80%). При цьому відмінності між містами Данії, Австрії, Словаччини, Фінляндії, Великобританії та Швейцарії невеликі.

9 найнебезпечніших міст Європи 2023

1. Рим, Італія (38%).

2. Афіни, Греція (40%).

3. Марсель, Франція (43%).

4-6. Неаполь, Італія (44%).

4-6. Льєж, Бельгія (44%).

4-6. Стамбул, Туреччина (44%).

7. Острава, Чехія (45%).

8. Мішкольц, Угорщина (48%).

9. Софія, Болгарія (48%).

9 найбезпечніших міст Європи 2023

​1-3. Копенгаген, Данія (87%).

1-3. Ов'єдо, Іспанія (87%).

1-3. Любляна, Словенія (87%).

4-6. Білосток, Польща (86%).

4-6. Гронінген, Нідерланди (86%).

4-6. Цюріх, Швейцарія (86%).

7. Ольборг, Данія (85%).

8. Брага, Португалія (84%).

9. Люксембург, Люксембург (83%).

Як повідомляв УНІАН, раніше цей же звіт визначив 10 найкращих міст Європи для переїзду в 2024 році. У першу десятку лідерів потрапили відразу по два міста в Швейцарії та Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.