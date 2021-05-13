Літак підніметься над хмарами, звідки пасажири зможуть спостерігати за повним місячним затемненням і супермісяцем.

В Австралії запустять спеціальний авіарейс, щоб пасажири змогли побачити супермісяць і затемнення.

Як говориться на сайті компанії Qantas, яка влаштовує цей незвичайний політ, рейс відбудеться 26 травня. Літак Boeing 787 Dreamliner вилетить з Сіднея, а сам політ триватиме 2,5 години. Літак підніметься над хмарами і попрямує на схід, над Тихим океаном.

Читайте такожВ Ісландії намагаються продати діючий вулкан

Організатори стверджують, що у цього "Боїнга" найбільші вікна з усіх пасажирських літаків. Це дозволить милуватися супермісяцем і повним місячним затемненням на висоті понад 12 тисяч метрів.

Пасажирів також буде супроводжувати астроном Ванесса Мосс, яка спроектує оптимальну траєкторію польоту і розповість про все, що стосується космосу й астрономії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Катерина Лиманська