Цьогоріч на заході працюють близько 2 тисячі підприємців та майстрів.

Найбільший в Україні і найвідоміший за її межами ярмарково-виставковий захід Національний Сорочинський ярмарок розпочав сьогодні свою роботу в селі Великі Сорочинці Миргородського району і працюватиме до 22 серпня включно.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Після річної перерви, пов’язаної з пандемією коронавірусу, організатори заходу прагнули зберегти 20-річні традиції ярмарку та запропонувати новації, подарунки та сюрпризи, щоб було цікаво усім.

За їхніми даними, цьогоріч на заході працюють близько 2 тисячі підприємців та майстрів. Представлені кращі українські виробники меду та вина. Знову приїдуть білоруські виробники трикотажу та натуральних тканин із льону.

"Свої роботи на ярмарку представляють близько 400 майстрів усіх видів народних промислів з різних областей України (полтавська вишивка, лялькарство, живопис, опішнянська кераміка, вироби з дерева, шкіри, кераміки, "декупаж", соломоплетіння)", - інформують організатори.

Традиційно на ярмарку пройде фестиваль-конкурс українського весілля, свято сала, галушки, меду та пива, День іменинника. Втретє на ярмарку відбудеться пленер художників з усієї України, які малюватимуть картини на гоголівську тематику.

Уперше цього року на Сорочинському ярмарку щодня на головній сцені о 22:00 відбуватиметься кавер-шоу "Диско 90-х". Також на ярмарку пройде зустріч байкерів, відкритий турнір з вільної боротьби.

В рамках заходу проходитиме фестиваль народної та дитячої творчості.

Також кожного вечора на сцені ярмарку співатимуть зірки вітчизняної естради.

Щодо цін, то вони не відрізняються від минулорічних: магніт на холодильник можна придбати за 15 грн, глечик з глини – 190 грн, вишиванки – від 750 грн, а жіночі червоні буси – 50 грн.

Піднятися на арку і подивитися на ярмарок або зайти до етносадиб коштує 20 грн.

Через спеку відвідувачі ярмарку постійно вгамовують спрагу. Зокрема, лимонад тут коштує від 20 грн за стакан, пиво – від 25-35 грн.

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Автор: Олег Булашев