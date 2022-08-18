У ДАРТ наголосили, що перетворювати місця трагедії на варіант розваги – неприпустимо.

Державне агентство з розвитку туризму України (ДАРТ) закликало туристичний бізнес відмовитися від так званого "темного туризму", що передбачає відвідування місць масових вбивств, вчинених російськими військами в Україні.

Про це йдеться в заяві в Телеграм-каналі ДАРТ.

Зазначається, що одна з компаній розпочала продаж екскурсійних турів до місць трагедії, заподіяної нападом Росії. У відповідь на це Держтуризму звернулася до неї з проханням зупинити цю ініціативу та надалі ретельніше організовувати діяльність на території України у час війни. Станом на сьогодні реалізація цих турів припинена, а компанія публічно визнала помилку.

Водночас у ДАРТ наголосили, що перетворювати місця трагедії на варіант розваги – неприпустимо.

"У світовій практиці відомі випадки організації турів категорії "dark tourism". Мова йде про відвідування місць, де відбулись жахливі події. Втім, вважаємо таку ініціативу прямим потуранням потребам окремих людей, котрі отримують задоволення від спостереження людського болю та наслідків звірств", – зазначають у відомстві.

Водночас, з метою розробки стратегії відвідування місць пам’яті про трагедії, заподіяні війною з окупантом, ДАРТ ініціював спільну роботу з УІНП та низкою громадських організацій, за результатами якої документ буде представлено публічно.

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