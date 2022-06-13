Захоронення із семи розстріляних мирних жителів виявлено поряд із селом Мироцьке.

У Бучанському районі виявили ще одне масове захоронення розстріляних російськими загарбниками мирних жителів.

Про це начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив в соціальній мережі Facebook.

"7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову", - написав Нєбитов та опублікував фото з місця захоронення мирних жителів.

За його словами, масове захоронення розстріляних мирних жителів на позиціях солдатів Російської Федерації виявлено поряд із селом Мироцьке, Бучанського району.

"У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна. Зараз ми працюємо над тим, щоб ідентифікувати загиблих. Це чергові садистські злочини армії Росії в Київській області!", - наголосив Нєбитов.

Він додав, що за кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти.

Як писав УНІАН, тіла закатованих росіянами мирних українців знаходили у всіх тимчасвово окупованих населених пунктах Київщини. Станом на 3 червня у Київській області знайшли тіла 1314 місцевих жителів, убитих російськими окупантами.

Слідчі досі не змогли встановити особи більш ніж 200 вбитих російськими окупантами мирних мешканців Київської області.

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