Багато туристів вірять, що якщо вони доторкнуться до грудей статуї Моллі Мелоун, на них чекає сім років щастя.

Міська рада столиці Ірландії Дубліна розглядає заходи щодо захисту статуї Моллі Мелоун у центрі міста через те, що туристи буквально затерли до блиску її груди.

Як пише The Telegraph, туристи традиційно торкаються на удачу до культового пам'ятника, що зображує вигадану вуличну торговку. Однак незадоволені місцеві жителі запустили кампанію з припинення цієї "нешанобливої" і "жінконенависницької" практики.

"Більшість людей торкаються її грудей на удачу, це жінконенависницька традиція. Дуже багато людей шумлять навколо неї, цілують її в щоку, цілують її груди, це все недоречно. Це зводить її до насмішок і не дає їй статусу національного надбання", – заявила ініціаторка компанії, 22-річна студентка Тіллі Кріпвелл, яка регулярно грає музику біля пам'ятника.

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Зі свого боку влада Дубліна пообіцяла розглянути способи захисту статуї – від освіти до зведення огорож навколо неї або навіть перенесення пам'ятника на інше місце. Там заявили, що від постійних дотиків пам'ятник псується, а на його реставрацію знадобляться гроші з бюджету міста.

Хто така Моллі Малоун

Дівчина на ім'я Моллі Малоун є героїнею популярної ірландської пісні Molly Malone, також відомої як Cockles and Mussels та In Dublin's fair city.

Пісню вперше було опубліковано в 1870-1880 роках, а згодом вона стала неофіційним гімном ірландської столиці. На сьогодні її активно використовують фанати футбольних і регбійних команд, також вона звучала в культовому фільмі Стенлі Кубрика "Механічний апельсин".

Героїня пісні – вигадана мила дівчина, яка возила вулицями міста візок із молюсками та мідіями, а пізніше померла від лихоманки. Після цього її привид нібито продовжив блукати вулицями міста, вигукуючи "Молюски і мідії, живі, живі, ох!".

З роками образ Моллі Малоун обріс безліччю міських легенд, які суперечать одна одній: якісь кажуть про неї як про жінку, яка вдень торгувала молюсками, а вночі – тілом, а інші, навпаки, як про дівчину, яка всупереч усьому уникала проституції.

Бронзовий пам'ятник Моллі Малоун з'явився на честь святкування першого тисячоліття Дубліна у 1987 році – на перехресті вулиць Графтон-стріт і Саффолк-стріт. Статуя в натуральний людський зріст зображує молоду дівчину в сукні XVII століття з глибоким декольте. Стверджується, що її декольте настільки глибоке через те, що в ті часи жінки публічно вигодовували дітей, і така сукня була для цього зручною.

Критикам статуя не сподобалася, проте городяни її полюбили. Нині образ Моллі Малоун активно використовують під час виготовлення сувенірної продукції, пам'ятник є одним із місць Дубліна, що найбільше фотографується, і місцем зустрічей. При цьому багато туристів вірять, що якщо вони торкнуться грудей статуї Моллі Мелоун, на них чекає сім років щастя.

Як повідомляв УНІАН, раніше парламент Італії посилив покарання для тих, хто завдає шкоди пам'яткам і культурним об'єктам. Зокрема, ухвалений закон передбачає штрафи до 60 тисяч євро за вандалізм.

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