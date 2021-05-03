Реставраційні роботи обійдуться у 18 мільйонів доларів.

У римському Колізеї планують відреставрувати покриття арени. Вартість ремонту обійдеться у 18 млн доларів.

Про це повідомляє The New York Times.

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Як повідомляється, ремонт планують завершити до 2023 року. Нову підлогу площею три тисячі квадратних метрів зроблять з дерева, вона приховає підземні приміщення так, як це було 2 тисячі років тому.

Обрана конструкція підлоги виглядатиме як решітка зі спеціально оброблених дерев'яних рейок, які можна обертати, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Нове покриття буде встановлено на рівні початкової підлоги, яка була побудована близько 80 р. н. е.

Відзначимо, що до пандемії Колізей був найбільш відвідуваним місцем Італії, і тільки за 2019 рік його відвідали понад 7,6 мільйона осіб.

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Автор: Катерина Лиманська