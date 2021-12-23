Тепер українці можуть дізнатись корисну інформацію щодо відвідування 220 країн та територій світу.

Єдиний інформаційний туристичний портал України для мандрівників Visit Ukraine, що був запущений влітку 2020 року за державної підтримки в рамках програми з популяризації туризму, отримав оновлений дизайн та збільшив кількість важливої інформації для мандрівників.

Як повідомляє прес-служба туристичної асоціації Visit Ukraine, на порталі за адресою visitukraine.today, як і раніше, громадяни України можуть дізнатись актуальні та перевірені правила виїзду за кордон дорослих та дітей, але тепер вже у 220 країн та територій світу:

правила перетину кордону в умовах карантину

перелік необхідних документів – сертифікат вакцинації, перенесеної хвороби або тестування, поліс страхування, посилання на електронні анкети або декларації здоров'я тощо

візова інформація

При цьому власники COVID-сертифікатів у додатку "Дія" (цифрових або роздрукованих з порталу) можуть перевірити, які країни без проблем приймають український застосунок.

Читайте такожЄС скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19Крім того, для туристів зібрано корисну інформацію щодо мови, грошової одиниці, телефонного коду та різниці в часі з обраною державою.

Також було додано новий розділ – "Блог" – з корисними статтями на туристичну тематику.

На порталі також працює цілодобова гаряча лінія, зв'язатись з якою можна будь-яким зручним способом – онлайн-чат, месенджери (Telegram, WhatsApp, Viber) або за номером телефону +380936339393. Консультації проводяться безкоштовно трьома мовами на вибір – українською, англійською, російською.

Як раніше повідомляв УНІАН, також влітку 2021 року в Україні запустили чат-бот з інформацією для подорожей за кордон.