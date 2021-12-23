Єдиний інформаційний туристичний портал України для мандрівників Visit Ukraine, що був запущений влітку 2020 року за державної підтримки в рамках програми з популяризації туризму, отримав оновлений дизайн та збільшив кількість важливої інформації для мандрівників.
Як повідомляє прес-служба туристичної асоціації Visit Ukraine, на порталі за адресою visitukraine.today, як і раніше, громадяни України можуть дізнатись актуальні та перевірені правила виїзду за кордон дорослих та дітей, але тепер вже у 220 країн та територій світу:
- правила перетину кордону в умовах карантину
- перелік необхідних документів – сертифікат вакцинації, перенесеної хвороби або тестування, поліс страхування, посилання на електронні анкети або декларації здоров'я тощо
- візова інформація
При цьому власники COVID-сертифікатів у додатку "Дія" (цифрових або роздрукованих з порталу) можуть перевірити, які країни без проблем приймають український застосунок.
Читайте такожЄС скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19Крім того, для туристів зібрано корисну інформацію щодо мови, грошової одиниці, телефонного коду та різниці в часі з обраною державою.
Також було додано новий розділ – "Блог" – з корисними статтями на туристичну тематику.
На порталі також працює цілодобова гаряча лінія, зв'язатись з якою можна будь-яким зручним способом – онлайн-чат, месенджери (Telegram, WhatsApp, Viber) або за номером телефону +380936339393. Консультації проводяться безкоштовно трьома мовами на вибір – українською, англійською, російською.
Як раніше повідомляв УНІАН, також влітку 2021 року в Україні запустили чат-бот з інформацією для подорожей за кордон.