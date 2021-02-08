Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму України та Державне агентство України з управління зоною відчуження сьогодні, 8 лютого, підписали меморандум, який передбачає спільну роботу над розвитком туристичного потенціалу Чорнобильської зони.
Читайте такожЧорнобильський комплекс пропонують внести до спадщини ЮНЕСКО
Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ сторони підписали на прес-конференції в Києві.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що інвестиції в зону відчуження можуть поліпшити економічний стан Чорнобиля.
«Інвестиції, в тому числі приватні, в зону відчуження - це інвестиції у формування української ідентичності та у збільшення економічного потенціалу зони», - сказав він.
Читайте такожЧорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фото
Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський зазначив, що Мінкульт і Мінприроди завдяки цьому меморандуму чітко розділять між собою компетенції в питанні розвитку зони відчуження.
«Ми більше зосередимося на індустріальній частині, біосферний, а Міністерство культури та інформаційної політики допомагатиме нам піклуватися про туристичну частини зони», - сказав він.
Абрамовський також повідомив, що найближчим часом стартує масштабне оновлення доріг в зоні відчуження. Також в планах оновлення інших інфраструктурних об'єктів.
Туризм в Чорнобильській зоні
- У лютому цього року Кабінет міністрів передав державному підприємству «НАЕК «Енергоатом» залізничну інфраструктуру від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження для реконструкції.
- Наприкінці грудня 2020 року Ткаченко зазначив, що в 2021 році буде активізовано розвиток Чорнобильської зони відчуження як матеріального комплексу та туристичного маршруту.
- До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 14 грудня Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) представило третій соціальний відеоролик "Мандруй Україною. Чорнобиль".
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.