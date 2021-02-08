Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що інвестиції в зону відчуження можуть поліпшити економічний стан Чорнобиля.

Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, Державне агентство розвитку туризму України та Державне агентство України з управління зоною відчуження сьогодні, 8 лютого, підписали меморандум, який передбачає спільну роботу над розвитком туристичного потенціалу Чорнобильської зони.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ сторони підписали на прес-конференції в Києві.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що інвестиції в зону відчуження можуть поліпшити економічний стан Чорнобиля.

«Інвестиції, в тому числі приватні, в зону відчуження - це інвестиції у формування української ідентичності та у збільшення економічного потенціалу зони», - сказав він.

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Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський зазначив, що Мінкульт і Мінприроди завдяки цьому меморандуму чітко розділять між собою компетенції в питанні розвитку зони відчуження.

«Ми більше зосередимося на індустріальній частині, біосферний, а Міністерство культури та інформаційної політики допомагатиме нам піклуватися про туристичну частини зони», - сказав він.

Абрамовський також повідомив, що найближчим часом стартує масштабне оновлення доріг в зоні відчуження. Також в планах оновлення інших інфраструктурних об'єктів.

Туризм в Чорнобильській зоні

У лютому цього року Кабінет міністрів передав державному підприємству «НАЕК «Енергоатом» залізничну інфраструктуру від станції Вільча до станції Янів у зоні відчуження для реконструкції.

Наприкінці грудня 2020 року Ткаченко зазначив, що в 2021 році буде активізовано розвиток Чорнобильської зони відчуження як матеріального комплексу та туристичного маршруту.

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 14 грудня Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) представило третій соціальний відеоролик "Мандруй Україною. Чорнобиль".

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Автор: Павло Степанець