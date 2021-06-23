Цього року є потік іноземних туристів до міст України, а морські та гірські курорти завоювали більше популярності серед українських туристів після пандемії.

У Державному агентстві розвитку туризму більш оптимістично оцінюють перспективи нового туристичного сезону в Україні порівняно з сезоном 2020 року, коли в літній період діяли більш жорсткі карантинні обмеження.

Про це на прес-конференції повідомила глава агентства Мар'яна Олеськів.

За її словами, пожвавленню міського туризму в Україні цього року сприяє потік іноземних туристів, зокрема, з Саудівської Аравії. У червні цього року авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas запустила перші прямі рейси до Києва.

"У нинішньому році не все так погано... у 2020 році готелі в містах постраждали значно більше, тому що іноземні туристи не приїжджали. Зараз у Києві багато туристів з Саудівської Аравії, пізніше з'являться рейси з цієї країни до Львова та Одеси. Зараз наше завдання - працювати з новими туристичними ринками, куди приїдуть саме міські туристи", - сказала Олеськів.

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За оцінками Асоціації готелів і курортів України, туристи з Саудівської Аравії зараз займають 25-30% місць в готелях, що вже є мінімальним рівнем для їхньої рентабельності.

При цьому українські морські та гірські курорти більше користуються попитом серед наших громадян.

"Морські узбережжя і гори - це 90% українські туристи. Минулого року люди в основному подорожували Україною. Цього року багато країн вже відкрили свої кордони, але все одно багато людей вибирають саме українські курорти. Ми вважаємо, що в наступні роки попит буде тільки зростати", – зазначила Олеськів.

Держагентство туризму також має намір розвивати на українських курортах чотирьох- і п'ятизіркові готелі, а не просто бази відпочинку – попит на них значно менший.

"Українці звикли відпочивати в Туреччині, Єгипті та не звикли селитися в будинках, де душ на вулиці. Тому наша мета - розвивати якісні готелі на наших курортах. Сподіваємося що низка законодавчих змін і така відкрита політика України та промоція нашої країни у світі сприятиме припливу інвестицій у туристичну галузь", – зазначила Олеськів.

Туризм в Україні в період пандемії коронавірусу

За даними Національного банку, в 2020 році найбільше скорочення доходів відбулося в туристичній, готельній галузі, а також в галузі пасажирських перевезень. Регулятор прогнозує, що ці галузі не зможуть повністю відновити операційну діяльність до повного зняття карантину.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, згідно з прогнозами туристичної галузі, викликана поширенням COVID-19 криза триватиме до кінця 2023 року.

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Автор: Ганна Нагорна