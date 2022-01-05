Туристи не змогли розпалити багаття, тож існувала небезпека, що вони замерзнуть у горах.

У Карпатах рятувальники відшукали чотирьох туристів з Одеси.

Як інформує прес-служба ДСНС, 4 січня о 17:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі г. Петрос Рахівського району Закарпатської області заблукали четверо туристів: троє чоловіків і жінка, всі з Одеси.

Туристи вийшли в похід попри те, що рятувальники під час реєстрації закликали їх відмовитися від мандрівки у зв’язку з поганими погодними умовами. Водночас туристи спромоглися піднятися на Петрос, але коли спускалися вниз, то через погану видимість і сильні опади втратили орієнтир та заблукали.

Читайте такожВ Карпатах оголосили штормове попередження: якої погоди чекати (карта)Для пошуків мандрівників залучили фахівців трьох гірських пошуково-рятувальних відділень, адже туристи не могли розпалити багаття, й існувала небезпека, що вони замерзнуть у горах.

Туристи змогли повідомити рятувальникам свої координати, завдяки яким їх близько опівночі відшукали в районі полонини Скапеска. Туристів транспортували до пошуково-рятувального відділення, звідки вони самостійно вирушили до готелю.

Як раніше писав УНІАН, попри те, що рятувальники постійно закликають туристів не ходити в гори, особливо взимку, без підготовки, відповідного спорядження та незнайомими маршрутами, щороку в Карпатах шукають загублених. Чи реально попередити трагедії та як врешті змусити туристів замислитися, що ризикують вони не лише собою, а й життям тих, хто буде вимушений їх рятувати, читайте у нашому великому матеріалі.