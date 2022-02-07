Триватиме фестиваль орхідей в Kew Gardens в Лондоні до 6 березня.

У Лондоні в ботанічному саду Kew Gardens наприкінці минулого тижня стартував фестиваль орхідей, на якому відвідувачам одночасно представили п'ять тисяч квітів.

Як йдеться в сюжеті ТСН, цього разу організаторів щорічного фестивалю квітів надихнула флора Коста-Ріки, де росте понад півтори тисячі різновидів орхідей.

Жовті, рожеві, помаранчеві, у цяточку і з переливами – кожен гість фестивалю знайде орхідею до вподоби. Можна побачити навіть унікальні експонати на межі зникнення, як-от національна квітка острову Гуарантіне Скінері.

На сайті Kew Gardens зазначається, що триватиме фестиваль орхідей ще цілий місяць – до 6 березня.

Втім, якщо до Лондона наразі потрапити важко, то орхідеї можна відшукати у Києві. Саме з лютого в оранжереї в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка НАН України починається найактивніший період цвітіння орхідей, і вони тут також дуже красиві.

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Як розповідається на сайті ботсаду, це єдина подібна експозиція в Україні. Загальна плошадь орхідаріуму становить 123,5 квадратних метрів, і там представлені орхідеї з Південно-Східної Азії, Південної та Центральної Америки, Африки та Австралії.

Всього в експозиції представлено близько 80 видів і сортів орхідей. Найбільшою кількістю видів представлені орхідеї Dendrobіum (15 видів), Oncіdіum (5 видів), Calogyne (5 видів).