Скульптуру Моцарту-сину виготовляли у Зальцбурзі, а відливали з бронзи у Львові.

На площі Євгена Маланюка у Львові відкрили перший в Україні пам'ятник Францу Ксаверу Вольфгангу Моцарту.

Про це передає "Еспресо.Захід".

Скульптуру відкрили у четвер, 26 серпня, до 230-літнього ювілею Моцарта-молодшого. До 2016 року на цьому місці стояв радянський пам'ятник письменнику Степанові Тудору.

Скульптуру Моцарту-сину виготовляли у Зальцбурзі, а відливали з бронзи вже у Львові. На ній Моцарт зображений з великою бароковою перукою, яка символізує його зв’язок з легендарним батьком. Сам портрет виконаний в образі композитора доби романтизму.

На відкритті скульптури виступила диригентка, засновниця і арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів. Під час виступу вона нагадала, що у вересні вийде у світ перша книга про композитора "Моцарт-син. Життя Франка Ксавера у подорожньому щоденнику та листах".

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Автор: Денис Прядко