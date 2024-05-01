Однак алкогольні напої все ж можуть потрапити під заборону.

Влада Мілана, який експерти рекомендують відвідувати взимку, вкотре відмовилася від спроб заборонити продаж морозива на своїх вулицях після опівночі.

Як пише Sky News, таке рішення міська рада ухвалила після бурхливої критики з боку городян і бізнесу. Як пояснили чиновники, запропонована заборона була покликана захистити "спокій" жителів міста, але для багатьох морозиво пізно ввечері є частиною італійської культури.

Раніше цього місяця місцевий уряд Мілана подав законодавчий документ, що забороняє подачу морозива і піци на відкритому повітрі в місті пізно ввечері, починаючи з 17 травня 2024 року. Однак після широкої негативної реакції місцевий уряд відступив. Натомість новий закон буде зосереджений на напоях, особливо на алкоголі, а морозиво та їжа на винос не будуть заборонені.

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"Зараз ми можемо сказати, що морозиво – це не той товар, який нас цікавить, і його буде виключено із заборон. Що стосується інших продуктів харчування, ми тестуємо різні технічні варіанти", – заявив міський радник з безпеки Марко Гранеллі.

Місцевий уряд "збиратиме зауваження" з цього питання до 10 травня, додав він.

Очікується, що заборона на продаж певних продуктів на відкритому повітрі в Мілані діятиме з 12:30 ранку в будні дні та з 1:30 ночі у вихідні й святкові дні й поширюватиметься тільки на столики на відкритому повітрі.

"Мета полягає в тому, щоб знайти баланс між спілкуванням і розвагами, а також миром і спокоєм жителів", – пояснив Гранеллі.

Як зазначає видання, це вже не перша спроба Мілана заборонити нічний продаж морозива. Ще 2013 року тодішній мер Джуліано Пісапія намагався реалізувати аналогічні заходи. Але він теж зіткнувся із запеклою реакцією громадськості.

Як повідомляв УНІАН, раніше досвідчені мандрівники розповіли, як розпізнати ресторани-пастки для туристів в Італії.

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