Також Дмитро Комаров дізнається, чи зміг герой минулих випусків Мурад Алі змінити своє життя і кинути роботу «людини-лисиці» в зоопарку.

Цієї суботи, 15 травня, о 18.20 на «1+1» у новому випуску «Світу навиворіт» Дмитро Комаров відкриє телеглядачам ще одну несподівану сторону найбільш густонаселеного пакистанського магаполіса - Карачі.

Телеведучий покаже, як місцеві жителі багатомільйонного міста облаштовують ферми на даху багатоповерхових будинків, вирощують там биків вагою з тонну просто у себе в оселі, а також дізнається, на що йдуть вуличні артисти заради того, щоб заробити гроші.

Карачі - це самий незвичайний мегаполіс країни, де змішалися воєдино давні традиції, яскраві розваги і неповторний східний колорит. У цьому місті проживає, за різними даними, до 40 мільйонів чоловік. Це буквально «країна в країні». Те, як місцеві жителі влаштовують свій побут в перенаселеному місті, здивує будь-якого європейця.

У місті, де важко знайти собі місце навіть людям, пакистанці навчилися вести домашнє господарство. Вони облаштовують цілі ферми просто на даху своїх і без того тісних будинків. Величезні бики потрапляють туди ще маленькими, а коли приходить час їх продавати, їх власникам доводиться наймати підйомний кран, щоб спустити тварин вниз. Такі «літаючі» бики, підняті кранами, вже стали звичним явищем на околицях Карачі. Як влаштовані такі ферми і як відбувається спуск тварин, Дмитро Комаров покаже в новому випуску «Світу навиворіт».

Крім того, Дмитро Комаров покаже, як відпочивають пакистанці і які розваги існують в країні зі строгими мусульманськими законами.

Одне з таких розваг - унікальний масаж «по-пакистанськи», який робить майстер просто на вулиці міста.

«Це не масаж, а справжній ритуал, транс, медитація. Майстер масажу і танцює, і одночасно масажує голову клієнта. Ця особлива техніка масажу з елементами чи хореографії, чи то єдиноборств, то чи шаманських обрядів приковує погляд з перших секунд», - розповів Дмитро Комаров і вирішив випробувати на собі цю послугу пакистанського майстра.

Інший спосіб розваги для жителів мегаполісу - це виступи вуличних артистів.

«Вуличні артисти – це «фішка» Пакистану. У країні, де багато популярних розваг під забороною, артисти цілими поколіннями вигадують найрізноманітніші способи, щоб здивувати публіку», - розповів Дмитро.

Телеведучий познайомиться з унікальним вуличним артистом, який володіє неймовірними здібностями. Зі своїм тілом він може робити речі, які не може повторити практично ніхто на планеті. За цю здатності його стали називати «людина-сова».

На що доводиться йти вуличним артистам заради того, щоб здивувати глядача і заробити на життя, дивіться в новому випуску «Світу навиворіт».

Також у новій програмі Дмитро Комаров розповість про те, що так часто запитували шанувальники програми в соціальних мережах. Він дізнається, як склалася подальша доля Мурада Алі - героя одного з минулих випусків, який 27 років працював в зоопарку «людиною-лисицею». За десятки років роботи там Мурад Алі так і не зміг зібрати собі на оренду житла, і заради мізерної зарплати був змушений жити далеко від сім'ї, а ночувати просто на дивані в офісі зоопарку. Дмитро Комаров вирішив дати йому шанс змінити своє життя і здійснив найбільшу його мрію - відкрив магазин чоловічого одягу, наповнив його товаром і оплатив оренду приміщення на півроку вперед. Але чи зміг Мурад Алі скористатися цим шансом і побудувати нове, щасливе життя? Через кілька місяців Дмитро Комаров вирішив його провідати і дізнатися, як зараз живе один з найяскравіших героїв пакистанського сезону.

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Автор: Марина Григоренко