Лоукостер Spirit Airlines оновив вимоги до зовнішнього вигляду пасажирів на борту.

Періодично в соцмережах і новинних стрічках проскакують повідомлення про те, що пасажирів не пустили в літак через їхній зовнішній вигляд. Тепер американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines викотила цілий список вимог до одягу мандрівників, через порушення яких у них можуть виникнути проблеми під час посадки.

Як пише CNN Travel, пасажирам американського лоукостера, можливо, доведеться приховувати деякі татуювання або одягати більше одягу під час свого наступного польоту, згідно з оновленим контрактом авіакомпанії для мандрівників.

З 22 січня Spirit Airlines оновила умови перевезення, заявивши, що пасажирам "не дозволяється підніматися на борт" або "вони можуть бути змушені покинути літак", якщо вони будуть "босоніж або неналежно одягнені, або їхній одяг чи аксесуари, включно з боді-артом, є розпусними, непристойними або образливими".

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Під "неналежним одягом" у контракті мається на увазі "прозорий одяг, недостатньо прикриті або відкриті груди, сідниці або інші інтимні частини".

Як зазначає видання, Spirit Airlines і раніше забороняла пасажирам перебувати в літаку босоніж і в одязі, який вважали "розпусним, непристойним або образливим", але у своєму новому оновленні до контракту вона конкретизувала ці вимоги.

Проте, навіть незважаючи на це, авіакомпанія має досить розпливчасті поняття щодо "непристойності" – раніше одна пасажирка поскаржилася, що її не хотіли пускати до літака через надто короткий топ, а інша дівчина стверджувала, що працівникам авіакомпанії не сподобався її комбінезон без бретелей.

Як раніше повідомляв УНІАН, також проблеми у пасажирів в аеропорту можуть виникнути через одяг із лелітками.

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