Пандемія коронавірусу вплинула на цьогорічний формат події.

У Токіо відбувається триденний фестиваль Сандзя-мацурі, який святкується у третю суботу травня – у святилищі Асакуса дзіндзя на честь трьох його засновників.

Читайте такожІталія скасовує самоізоляцію для туристів із ЄвросоюзуТрадиційно в останній день фестивалю навколо святилища проходять процесії з переносними святинями (мікосі). Кожен з паланкінів несуть 500 учасників, розкачуючи їх, оскільки вважається, що духам всередині подобається тряска.

Зазвичай фестиваль відвідує від 1,5 до 2 мільйонів туристів. Однак пандемія коронавірусу вплинула на цьогорічний формат події.

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Автор: Яна Ставська