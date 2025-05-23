Йдеться про пасажирів, які занадто рано розстібають ремені безпеки.

У Туреччині нетерплячі пасажири, які занадто поспішають вийти з літака (чим дуже сильно всіх дратують), можуть зіткнутися зі штрафом у 50 фунтів стерлінгів (близько 60 євро).

Як пише Daily Mail, турецька влада запровадила штрафні санкції, щоб спробувати контролювати мандрівників, які поспішають вийти відразу після приземлення літака.

Зокрема, нова заборона стосуватиметься людей, які відстібають ремінь безпеки надто рано і встають до того, як літак під'їхав до терміналу.

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Нововведення передбачає, що пасажири залишатимуться на своїх місцях навіть після того, як табло з ременем безпеки буде вимкнене, оскільки турецьке управління цивільної авіації сподівається, що люди вставатимуть лише тоді, коли підійде черга їхнього ряду висаджуватися.

Утім, чимало пасажирів розкритикували цю ідею, пояснивши, що часто вони встають із місця одразу після посадки, просто щоб "трохи розім'яти ноги", але це не означає, що вони мають намір бігти попереду всіх на вихід із літака.

"Я стою, тому що я сидів годинами. Я не підрізаю людей і не маю ілюзій, що доберуся кудись швидше", – заперечив один із користувачів Reddit.

Ще один коментатор погодився, що проблемою під час виходу з літака є не ті, хто встають із місць, а ті, хто поспішає вийти, коли їхня черга ще не настала, і їм не кажуть поквапитися для транзиту.

Як повідомляв УНІАН, раніше бортпровідники і мандрівники розповіли про типи пасажирів, які найбільше дратують у літаках.

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