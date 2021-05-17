Родичі не виключають викрадення.

У Туреччині вже тиждень шукають одеситку Яну Кривошею, яка зникла у горах.

Про це в Facebook повідомив рідний брат жінки В'ячеслав Кривошея.

За його даними, сестра, 1979 р.н., вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса - Стамбул - Анталія. У Туреччині вона здійснила сходження на гору Geyik Sivrisi (висота 1 тис. 715 метрів) в районі Анталії. Востаннэ виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня. Зворотним рейсом, 10 травня, в Одесу вона не повернулася.

Зазначається, що про зникнення Кривошеї повідомили консула України в Туреччині та правоохоронні органи. Брат зниклої жінки прибув до Туреччини 12 травня. Пошуками займаються, зокрема, рятувальники і альпіністи (турки, українці, росіяни), в тому числі її брат. На горі виявлено ​​намет одеситки, в якому залишилися її речі, але немає двох рюкзаків.

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"Поліція, рятувальники та волонтери вже досить ретельно прочесали все її можливі маршрути, і наразі залишаються такі версії: заблукала і впала в невідомому поки місці, поїхала в інше місце лазити (малоймовірно), викрадення...", - написав Кривошея.

Він пояснив, що його сестра захоплюється альпінізмом. Чоловікові вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там. При цьому, сигнал її телефону було зафіксовано 4 травня за 90 км від місця зникнення.

За його даними, турецькі правоохоронці не відстежили контакти сестри від аеропорту Анталії, щоб зрозуміти, з ким вона була, хто її віз, з ким контактувала.

"Версія викрадення не відпрацьовується взагалі, хоча в наметі сестри залишилися деякі речі, необхідні для сходження, і це говорить про те, що вона, ймовірно, повернулася після сходження. Ніхто не відпрацьовує включення телефону 4 травня на відстані 90 км від місця зникнення (це ще раз говорить про можливість викрадення). Досі поліція не відстежила підозрюваних, не встановила, хто саме був поруч з нею. Можливо, саме ця людина намагалася включити мобільний телефон і зламати Google аккаунт сестри за 90 км від місця її останньої стоянки", - написав Кривошея.

Він зазначає, що у Яни в Одесі залишився син.

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Автор: Лариса Козова