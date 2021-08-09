Особливі правила діятимуть лише для громадян України, які прилітають до Угорщини літаками.

Угорщина скасувала посилені правила перетину кордону для українців.

"З 07 серпня 2021 року громадяни України можуть перетинати українсько-угорський кордон без обмежень, запроваджених у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Для в’їзду громадян в Угорщину залишаються вимоги, визначені Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт/віза, медична страховка, яка діє на території Європи, фінансове забезпечення)", - зазначає Департамент консульської служби на сайті для подорожуючих у розділі "Режим тимчасового в'їзду".

Виключенням є приліт до Угорщини авіаційним транспортом. У такому випадку додатково вимагається негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест), отриманий не пізніше, ніж за 72 години до в'їзду на територію країни.

Тест, однак, можна замінити українським чи угорським сертифікатом про вакцинацію. Разом із громадянами, які мають сертифікат, без обмежень дозволено в'їжджати дітям до 18 років.

Для транзитного проїзду країною представники угорської прикордонної поліції можуть додатково вимагати документи, що підтверджують право на в'їзд у країну призначення, залежно від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робочу візу, бронювання готелю, результати тестів на вірус тощо.

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Автор: Катерина Комолова