Ще один крок на шляху до цього сьогодні зробив український Кабмін.

Кабінет міністрів схвалив проект угоди з Урядом Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія про повітряне сполучення.

Відповідне розпорядження було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду, 15 вересня 2021 року.

Як йдеться в пояснювальній записці до розпорядження, угода лібералізує ринок повітряних перевезень між країнами.

"Укладення угоди дозволить створити двосторонню договірно-правову базу, необхідну для здійснення регулярних повітряних перевезень між двома країнами, що в свою чергу сприятиме активізації двосторонніх культурних зв'язків, налагодженню і розширенню ефективних двосторонніх економічних відносин між двома країнами", – йдеться в пояснювальній записці.

Уряд уповноважив підписати цю угоду голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2021 року запрацювало пряме авіасполучення між Україною та Саудівською Аравією. Спочатку авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas запустила рейси з Києва в Ер-Ріяд, а пізніше почала літати і до Львова.

Крім того, в липні Flynas запустила рейси з аравійської Джидди до Києва.

Також в Ель-Касім (Саудівська Аравія) зі Львова почала літати українська авіакомпанія SkyUp Airlines.

При цьому запуск прямого авіасполучення між Україною та Саудівською Аравією викликав справжній ажіотаж серед туристів з арабських країн Перської затоки. Чим саме арабських туристів привабила Україна, читайте в нашому великому матеріалі.

Автори: Марина Григоренко, Дмитро Шварц