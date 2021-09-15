Кабінет міністрів схвалив проект угоди з Урядом Федеративної Демократичної Республіки Ефіопія про повітряне сполучення.
Відповідне розпорядження було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду, 15 вересня 2021 року.
Як йдеться в пояснювальній записці до розпорядження, угода лібералізує ринок повітряних перевезень між країнами.
"Укладення угоди дозволить створити двосторонню договірно-правову базу, необхідну для здійснення регулярних повітряних перевезень між двома країнами, що в свою чергу сприятиме активізації двосторонніх культурних зв'язків, налагодженню і розширенню ефективних двосторонніх економічних відносин між двома країнами", – йдеться в пояснювальній записці.
Уряд уповноважив підписати цю угоду голову Державної авіаційної служби Олександра Більчука.
Як повідомляв УНІАН, у червні 2021 року запрацювало пряме авіасполучення між Україною та Саудівською Аравією. Спочатку авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas запустила рейси з Києва в Ер-Ріяд, а пізніше почала літати і до Львова.
Крім того, в липні Flynas запустила рейси з аравійської Джидди до Києва.
Також в Ель-Касім (Саудівська Аравія) зі Львова почала літати українська авіакомпанія SkyUp Airlines.
При цьому запуск прямого авіасполучення між Україною та Саудівською Аравією викликав справжній ажіотаж серед туристів з арабських країн Перської затоки. Чим саме арабських туристів привабила Україна, читайте в нашому великому матеріалі.