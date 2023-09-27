Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) та американська компанія Airbnb підписали меморандум про підтримку післявоєнного відновлення туристичної галузі України.
Як повідомила на своїй сторінці в Facebook голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, одна з найбільших у світі платформ для бронювання житла та пошуку вражень Airbnb віддано підтримувала Україну від самого початку повномасштабної війни.
"Тепер Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України. Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації! Мова також і про Крим, щойно наші кохані ЗСУ його деокупують", – повідомила Олеськів.
Очільниця ДАРТ переконана, щойно стане безпечно й відновиться авіасполучення, Україна прогнозовано стане одним із головних туристичних напрямків Європи, особливо для тих країн, які сьогодні підтримують нашу державу в боротьбі за незалежність.
"Airbnb висловлює готовність стати нашим надійним партнером, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься з нами даними з платформи. І перший крок для цього зроблено – Lviv Tourism Office вже почав отримувати дані з платформи", – йдетья в повідомленні голови Держтуризму.
Також Олеськів подякувала співзасновнику і головному стратегічному директору Airbnb Натану Блечарчику, який сьогодні підписав угоду з боку американської компанії, за допомогу українцям під час війни.
"Він один з тих завдяки кому компанія допомогла знайти безкоштовне тимчасове житло по всьому світі для 130 тисяч українців і українок, які змушені були покинути свою країну, та продовжує постійну підтримку України", – нагадала вона.
Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) розширило карту туристичних магнітів України: наразі таких локацій вже 170 – і це не остаточне число.
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