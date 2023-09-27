Популярний сервіс з оренди житла для туристів промотуватиме Україну як туристичний напрямок.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) та американська компанія Airbnb підписали меморандум про підтримку післявоєнного відновлення туристичної галузі України.

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook голова Держтуризму Мар'яна Олеськів, одна з найбільших у світі платформ для бронювання житла та пошуку вражень Airbnb віддано підтримувала Україну від самого початку повномасштабної війни.

"Тепер Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України. Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації! Мова також і про Крим, щойно наші кохані ЗСУ його деокупують", – повідомила Олеськів.

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Очільниця ДАРТ переконана, щойно стане безпечно й відновиться авіасполучення, Україна прогнозовано стане одним із головних туристичних напрямків Європи, особливо для тих країн, які сьогодні підтримують нашу державу в боротьбі за незалежність.

"Airbnb висловлює готовність стати нашим надійним партнером, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься з нами даними з платформи. І перший крок для цього зроблено – Lviv Tourism Office вже почав отримувати дані з платформи", – йдетья в повідомленні голови Держтуризму.

Також Олеськів подякувала співзасновнику і головному стратегічному директору Airbnb Натану Блечарчику, який сьогодні підписав угоду з боку американської компанії, за допомогу українцям під час війни.

"Він один з тих завдяки кому компанія допомогла знайти безкоштовне тимчасове житло по всьому світі для 130 тисяч українців і українок, які змушені були покинути свою країну, та продовжує постійну підтримку України", – нагадала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) розширило карту туристичних магнітів України: наразі таких локацій вже 170 – і це не остаточне число.

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