До списку увійшли визначні туристичні місця з усіх 25 регіонів України, в тому числі в Криму.

Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) розширило карту туристичних магнітів України.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook голова відомства Мар'яна Олеськів, наразі таких локацій вже 170 – і це не остаточне число.

"Ці дестинації якнайкраще презентують нашу історичну, культурну, архітектурну, релігійну спадщину і для самих українців, і для іноземців, яких будемо раді запросити після перемоги", – написала голова ДАРТ.

Відео дня

Загалом, за її словами, до списку увійшли визначні туристичні місця з усіх 25 регіонів України, в тому числі в Криму.

"Бо Крим – це Україна і всі ми це чудово знаємо. Після деокупації він стане популярним, бо туризм є основним природнім джерелом бізнесу для півострова. Впевнена, що європейці оцінять", – впевнена Олеськів.

Водночас вона додала, що у трьох східних областях, які наразі є частково окупованими та перебувають під постійними обстрілами, налічується 20 туристичних магнітів.

"Саме на Сході та Півдні, які найбільше страждають від агресії РФ, знаходиться майже чверть зруйнованих туристичних магнітів з-поміж тих, які ми визначили у 2021 році", – контатувала вона.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю УНІАН голова ДАРТ Мар'яна Олеськів розповіла, які туристичні місця найбільше постраждали від війни, та що необхідно зробити, аби Україна стала магнітом для іноземних подорожувальників.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.