Цієї ночі змінено порядок в’їзду в Україну осіб, які прибувають з чотирьох країн - Індії, Великої Британії, РФ та Португалії.

Іноземні громадяни при в'їзді в Україну з чотирьох країн, де активно поширюється штам коронавірусу «Дельта», повинні здавати на кордоні експрес-тест на COVID-19.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Це стосуються осіб, які прибули з Індії, Великої Британії, РФ та Португалії, або перебували на їх території не менше семи днів упродовж останніх 14 днів.

«Іноземці (крім визначених винятків), які прибули із зазначених країн, не можуть в’їхати в Україну без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. Такий тест має бути проведений у пунктах пропуску через державний кордон України», - поінформували у ДПСУ з посиланням на рішення уряду.

Крім того, українці, які прибули із зазначених країн, теж можуть зробити експрес-тест у пунктах пропуску. Без негативного результату такого тесту громадяни України старші 12 років підлягають обов’язковій самоізоляції, обсервації.

Читайте такожВ Україні “осіння” хвиля COVID-19 потенційно може спричинити на 30-40% більше інфікувань - МОЗУ ДПСУ зауважують, що іноземцям, які прибувають в Україну (незалежно з якої країни) необхідно мати страховку, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, а також негативний результат ПЛР чи експрес-тестування, яке проведено не більш як за 72 години до перетину кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

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Автор: Віталій Саєнко