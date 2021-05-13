Зокрема, йдеться про Китай, В‘єтнам, Австралію, Нову Зеландію, Сінгапур, Тайланд, Південну Корею, Японію, Велику Британію, Латвію, Люксембург та Естонію.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив про підготовку скасування вимоги пред'являти негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 під час повернення з 12 країн.

Читайте такожПонад сто українців застрягли в Непалі, деякі хворі на COVID-19

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Зокрема, скасування тестування відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Умови повернення до України з-за кордону

22 березня 2021 року Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду в країну. Тепер же всі без винятку пасажири, що прибувають в Україну з будь-яких інших країн, повинні надати негативний результат тесту на коронавірус. При цьому для іноземців і громадян України діють дещо різні правила:

Для перетину кордону України іноземцям потрібен негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більше ніж за 72 години до перетину держкордону. Без наявності результату тесту іноземцю мають відмовити в посадці на літак в країні відбуття. Іноземці не мають право замінити тестування самоізоляцією.

Громадяни України, що в'їжджають в країну, мають два варіанти: здати тест на коронавірус в країні відбуття не більше ніж за 48 годин до перетину держкордону або ж відправитися по прильоту додому на двотижневу самоізоляцію з використанням додатку «Дій вдома», з можливістю дострокового припинення карантину за наявності негативного результату тесту. Це правило розповсюджується і на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Також міністр нагадав, що з 15 травня пасажирам, які летять з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування, таке зобов’язання скасував для українців уряд Туреччини. "Доступність подорожей за кордон поступово відновлюється для українського туриста. Декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною, має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій – цим варто користуватись", - заявив Ткаченко.

Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня о 00:00 за київським часом.

Умови в'їзду до Туреччини для громадян України

27 квітня Україна та Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці у туристичній галузі, який серед іншого послаблює умови подорожей між країнами в період андемії.

З 15 травня громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без довідок про негативний ПЛР-тест.

Залишається в силі вимога заповнити спеціальну форму перед вильотом. У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині. Після заповнення даних система генерує Hes-код, який необхідно пред'являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим COVID-19, і якщо це сталося – інформує туриста.

За 72 години до прильоту до Туреччини пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити на пристрій (смартфон, планшет тощо). Також пасажири повинні пред'явити роздруковану анкету або завантажену анкету на мобільному пристрої співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту. Без анкети в посадці на борт літака буде відмовлено.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Віталій Саєнко