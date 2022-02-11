Велосипедом турист проїхав майже 5 тисяч кілометрів.

Турист з Хмельницької області проїхав через сім країн на велосипеді з прапором Україні. 32-річний Юрій Петрань рушив у подорож Європою у листопаді 2021 року, нині він вже повернувся додому.

Про це повідомляє ТСН.

Петрань проїхав велосипедом через сім країн. Восени минулого року він навантажив двоколісний наметом, їжею та речами, і вирушив у подорож. Нещодавно він повернувся в Україну. Він прилетів до "Борисполя" з Бергамо, що в Італії.

Турист зізнався, що трохи звик від друзів. У мандрівці він був один. Петрань планував доїхати тільки до Словенії, він їхав без вакцинації та без тестів. Проте потім він "увійшов в кураж" і вирішив доїхати до океану.

Велосипедом турист проїхав майже 5 тисяч кілометрів. За три місяці він витратив мінімум грошей - 1200 євро. Іноді він витрачав гроші на хостели, коли спати просто неба було дуже холодно, також він купував їжу та навіть сплачував штрафи.

На цьому Петрань зупинятися не поспішає. Він вже планує нові подорожі, проте хоче трохи побути з рідними, а вже потім хоче поїхати на велосипеді до екзотичних країн.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що український авіаперевізник дав корисні поради туристам. Він розповів, що можна взяти у ручну поклажу.

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