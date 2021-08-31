Північно-Осетинська республіканська пошуково-рятувальна служба МНС Російської Федерації повідомила, що внаслідок сходження лавини постраждали троє українців.
Про це повідомляє російське регіональне видання "15-й Регіон".
Згідно з повідомленням, у вівторок на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів.
"Очевидець зміг витягти з-під снігу жінку. За попередньою інформацією, у неї перелом ноги. Також, за попередньою інформацією, група альпіністів, що потрапила під лавину, піднімалася з боку Грузії. В результаті події постраждали троє громадян України", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУкраїна отримає безвіз із ще однією екзотичною острівною країноюУ Міністерстві закордонних справ України в коментарі кореспонденту УНІАН повідомили, що перевіряють цю інформацію.
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