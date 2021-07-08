Раніше УЗ також прискорила щоденний поїзд №227/228 Київ-Бердянськ - тепер він долає маршрут на 2 години 30 хвилин швидше.

"Укрзалізниця" (УЗ) з 12 липня запускає додатковий двогрупний нічний швидкий поїзд №250/261-262/249 сполученням Кременчук, Полтава, Харків – Бердянськ.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Поїзд №250/249 сполученням Кременчук, Полтава – Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. До Бердянська він прибуватиме о 07:27. Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Поїзд №261/262 сполученням Харків – Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах, у зворотному напрямку – по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

Читайте також"Укрзалізниця" запускає потяги з Дніпра та Кривого Рогу до Бердянська

Також у прес-службі зауважили, що при суміжних датах, наприклад 31 липня та 1 серпня, поїзд вирушатиме з Кременчука та Полтави 30 липня та 2 серпня (і прибуватиме до Бердянська 31 липня та 3 серпня відповідно). У зворотному напрямку, до Кременчука та Полтави, він прибуватиме 1 та 4 серпня відповідно.

Як повідомляв УНІАН, з 6 липня "Укрзалізниця" прискорила щоденний поїзд №227/228 Київ-Бердянськ, тепер він перебуває на шляху прямування на 2 години 30 хвилин менше, ніж раніше.

Також зауважимо, що за даними Google, цього року Бердянськ є найпопулярнішим напрямком відпочинку в Україні за пошуковими запитами.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець