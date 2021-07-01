Тенденції пошуку в показують Google, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей зростає.

Google опублікував результати дослідження щодо тенденцій літнього відпочинку серед українців за пошуковими запитами.

Як зазначають в прес-службі компанії, глобальна пандемія продовжувала впливати на плани більшості людей у світі й у 2021 році. Водночас після декількох місяців застою через пандемію впевненість мандрівників у безпеці поїздок починає поступово відновлюватися - тенденції пошуку показують, що з поширенням вакцин інтерес до подорожей, схоже, зростає.

"Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш впевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном. Ми проаналізували пошукові запити українських користувачів зі словами "отпуск в/відпочинок в" за останні 3 місяці, щоби зрозуміти, які напрямки відпочинку цікавлять українців цього сезону", - зазначають автори дослідження.

Водночас, у зв’язку з обмеженнями на міжнародні поїздки в Україні люди продовжували більше цікавитися відпочинком всередині країни. Цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.

Топ-10 місць для відпочинку в Україні за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці:

Бердянськ

Залізний Порт

Коблеве

Затока

Кирилівка

Одеса

Арабатська Стрілка

Сєдове

Скадовськ

Щасливцеве

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Водночас, враховуючи те, що сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, зростає число запитів про відпочинок на закордонних курортах. Котрий рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина.

Топ-10 місць для відпочинку за кордоном за результатами пошуку в Google за останні 3 місяці:

Туреччина

Кіпр

Албанія

Болгарія

Чорногорія

Хорватія

Греція

Єгипет

Грузія

ОАЕ

При цьому в компанія радять перш ніж планувати свою відпустку, ознайомитися з рекомендаціями органів охорони здоров’я та місцевої влади, а також дотримуватися заходів безпеки і профілактики.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня 2021 року запустили бета-тестування COVID-сертифікатів в "Дії".

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Автор: Марина Григоренко