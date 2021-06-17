В червні в українців буде два довгих святкових вікенди - з 19 по 21 та з 26 по 28 червня.

Акціонерна компанія «Укрзалізниця» (УЗ) на вихідні, приурочені до святкування Трійці та Дня Конституції, призначила два додаткових поїзди з Києва і Харкова до Одеси - «Інтерсіті» №761/762 Київ-Одеса і №242/241 Одеса - Харків, повідомила прес-служба компанії.

«Інтерсіті» відправиться з Києва 19 червня о 6:15 і прибуде до Одеси о 14:01. Зворотно з Одеси він відправиться того ж дня, 19 червня, о 15:31 і прибуде до столиці о 22:57.

Нічний швидкий поїзд №242/241 Одеса - Харків відправлятиметься з Одеси 17, 21, 24 і 28 червня, назад з Харкова - 18, 22, 25, 29 червня. З Харкова він відправлятиметься о 17:36 вечора і прибуватиме до Одеси о 8:54 ранку. З Одеси відправлення о 23:37, прибуття до Харкова о 14:59.

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Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» продовжує маршрут поїзда №796/795 Дніпро - Харків до міста Лиман у Донецькій області. За подовженим маршрутом зазначений поїзд курсуватиме 26, 28 червня і з 2 липня – тричы на тиждень.

У червні «Укрзалізниця» запускає три поїзди з Києва до Рахова, Кам'янець-Подільського і Ковеля - №243/244 Київ - Рахів - Київ, №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський - Київ і №202/201 Ковель - Київ.

Також на червень УЗ призначила 11 додаткових поїздів до моря - в Одесу, Бердянськ і Генічеськ.

З 1 липня «Укрзалізниця» призначила додатковий нічний швидкий поїзд №132/131 Одеса - Житомир, який слідуватиме через Вінницю.

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Автор: Павло Степанець