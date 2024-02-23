Перші рейси через аеропорт Салерно Коста д'Амальфі заплановані на липень 2024 року.

Амальфітанське узбережжя на півдні Італії, внесене до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є одним з найпопулярніших серед туристів регіонів країни. Його селища на скелях, пофарбовані в пастельні тони, і тераси з лимонними гаями приваблюють близько п'яти мільйонів туристів на рік.

Однак протягом тривалого часу перешкодою на шляху туди для мандрівників була відсутність власного аеропорту. Найпростішим способом дістатися до таких міст, як Амальфі та Позітано, було прилетіти в аеропорт Неаполя, а потім з декількома пересадками на поїздах і автобусах вже дістатися до кінцевого пункту призначення, пише Euronews Travel.

Але є хороші новини! Вже в липні 2024 року аеропорт Салерно Коста д'Амальфі (Salerno Costa d'amalfi Airport) відкривається після реконструкції для комерційних міжнародних авіаперельотів.

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Першою рейси через аеропорт з 11 липня запустить іспанська бюджетна авіакомпанія Volotea. Лоукостер вже анонсував чотири маршрути, що з'єднують берегову лінію з Кальярі, Вероною і Катанією в Італії і Нантом у Франції.

Аеропорт Салерно Коста д'Амальфі розташований в 45 кілометрах на південний схід від міста Амальфі та в 21 кілометрі від Салерно, куди зараз відвідувачі прибувають на поїзді та далі пересідають на місцеві автобуси до населених пунктів Амальфітанського узбережжя.

Цей аеродром був побудований ще в 1926 році та протягом багатьох років служив військовим аеропортом, льотною школою, пожежним центром і приватним аеропортом. У 2007 році були внесені зміни, які відкрили аеропорт для комерційних рейсів, але в 2016 році він повністю закрився для реконструкції.

За цей час була розширена злітно-посадкова смуга, а зараз ведуться роботи над новим пасажирським терміналом, який буде завершено до 2027 року. Влада заявляє, що розвиток продовжиться до 2043 року, коли аеропорт сподівається обслуговувати близько шести мільйонів пасажирів на рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики Mabrian, які за допомогою штучного інтелекту проаналізували спонтанні розмови про подорожі в соціальних мережах в період з січня по жовтень 2023 року, дійшли до висновку, що Італія буде найпопулярнішою країною Європи серед туристів у 2024 році.

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