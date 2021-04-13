Авіаперевізник буде здійснювати перельоти з Чернівців до Києва три рази на тиждень.

Аеропорт Чернівці 12 квітня прийняв перший регулярний рейс після річної перерви.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

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Його виконала авіакомпанія "Мотор Січ" з аеропорту "Київ" (Жуляни) на літаку Ан-24. Авіаперевізник буде здійснювати перельоти з Чернівців до Києва три рази на тиждень: щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

Графік дозволить здійснювати одноденні поїздки до столиці.

Літак вилітає з Чернівців о 07:00 і прибуває до Києва о 08:15. Виліт з Києва виконується того ж дня о 20:10 з прильотом до Чернівців о 21:15.

Зараз мінімальна ціна авіаквитків починається від 2 400 грн в один бік з урахуванням перевезення 20 кг багажу. Переліт в обидва боки обійдеться в 4 900 грн.

З 1 червня регулярні рейси Київ-Чернівці відкриє «Роза Вітрів». Авіакомпанія літатиме також три рази на тиждень, але в інші дні - щовівторка, щочетверга та щонеділі, проте в денний час, що унеможливлює одноденні поїздки до столиці.

"Роза Вітрів" продає авіаквитки від 720 грн в один бік, від 1 500 грн туди-назад. У вартість входить перевезення 23 кг багажу.

На відміну від "Мотор Січ", "Роза Вітрів" для перельотів до Чернівців використовуватиме аеропорт Бориспіль.

Що цьому передувало

2 жовтня 2020 року заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у 2021 році планується відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту в Чернівцях.

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Автор: Павло Степанець