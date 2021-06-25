Коридор розташований в терміналі D.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у партнерстві з компанією Visa відкрили новий коридор Fast Track для прискореного обслуговування пасажирів у терміналі D.

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Зазначається, що коридор оснащений елементами сучасної візуальної навігації та автоматизованою системою валідації, розробленими з урахуванням особливостей пересування пасажирів в аеропорту та сценаріїв їх проходження через пункти контролю.

Перевагами ж Fast Track є значне скорочення часу на проходження всіх обов'язкових процедур перед вильотом і після прильоту: реєстрація, оформлення багажу і проходження контролю авіабезпеки буде відбуватися значно швидше.

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Крім того, діти віком до 12 років у супроводі батьків можуть скористатися коридором Fast Track без додаткової оплати.

Також прес-служба повідомила, що власники преміальних карт Visa Signature, Visa Infinite і Visa Platinum Business можуть скористатися коридором Fast Track безкоштовно.

Робота аеропорту "Бориспіль" в сезон відпусток

З 23 червня 2021 року аеропорт "Бориспіль" відкрив всі п'ять входів / виходів в термінал D для обслуговування збільшеної кількості пасажирів в сезон відпусток і літніх подорожей.

Водночас "Укравтодор" обмежив рух по дорозі від Києва в напрямку "Борисполя" з 23 червня по 20 серпня - в самий розпал сезону відпусток. А тому пасажирам настійно рекомендують виїжджати в аеропорт заздалегідь.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

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Автор: Павло Степанець