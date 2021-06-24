За підсумками січня-квітня український аеропорт увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за підсумками січня-квітня посів 14-е місце в рейтингу найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів, випередивши понад 300 найбільших аєропортів Європи.

Як повідомила прес-служба аеропорту, про це повідомив голова наглядової ради «Борисполя» Володимир Жмак, посилаючись на звіт ACI Europe (Міжнародна рада аеропортів Європи).

"Згідно зі звітом АСІ Europe, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи, ми випередили низку потужних аеропортів. У тому числі й аеропорти Відня, Риму, Лісабона, Афін, Мюнхена, Барселони, Брюсселя, Стокгольма, Цюріха, Мілана і Варшави. У звіті, оприлюдненому в червні, представлені дані по пасажиропотоку", - цитує прес-служба його слова.

Відзначається, що "Бориспіль" вперше потрапив в топ-15 найбільших аеропортів Європи.

Читайте такожСтало відомо, куди найчастіше в травні літали міжнародні рейси з аеропорту "Бориспіль"

Також Жмак повідомив, що на травень 2021 року аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів щодо показників 2019 року.

"При цьому станом на травень цього року країни-учасниці Євроконтролю відновилися лише на 39% щодо 2019 року. Тому аеропорт "Бориспіль" відновлюється в півтора рази швидше. Зараз ми очікуємо повноцінного відновлення авіасполучення з країнами ЄС для активного зростання пасажиропотоку", - сказав він.

Робота аеропорту "Бориспіль" в 2021 році

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у січні-квітні 2021 року обслужив трохи більше 1 млн 751 тис. пасажирів, що на 28,3% менше, ніж у січні-квітні 2020 року.

З 23 червня 2021 року аеропорт "Бориспіль" відкрив всі п'ять входів / виходів до терміналу D для обслуговування збільшеної кількості пасажирів у сезон відпусток і літніх подорожей.

Водночас "Укравтодор" обмежив рух по дорозі від Києва в напрямку "Борисполя" з 23 червня по 20 серпня - в самий розпал сезону відпусток. А тому пасажирам настійно рекомендують виїжджати в аеропорт заздалегідь.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України".

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець