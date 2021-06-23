Всі входи працюють з 8:00 до 20:00.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відкрив всі п'ять входів/виходів до терміналу D для обслуговування збільшеної кількості пасажирів у сезон відпусток і літніх подорожей, повідомила прес-служба аеропорту з посиланням на заступника генерального директора аеропорту Георгія Зубка.

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«Літо в розпалі. А це означає, що в аеропорту почався гарячий сезон відпусток і подорожей. Щодня аеропорт обслуговує близько 260 рейсів, а середньодобовий пасажиропотік перевищує 37 тисяч пасажирів. Водночас «Укравтодор» починає ремонт дороги до Борисполя, що так само вплине на час, який треба витратити пасажирам, аби вчасно доїхати. Тому ми вирішили відкрити впродовж дня додаткові пункти контролю на авіаційну безпеку в термінал D», - цитує прес-служба його слова.

Відзначається, що всі входи працюють з 8:00 до 20:00 - по два пункти контролю на першому і третьому поверхах, а також прохід з багаторівневого паркінгу.

Прес-служба також нагадала, що у зв'язку з карантинними обмеженнями в термінал аеропорту «Бориспіль» можуть потрапити лише пасажири з посадковим талоном.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, яке забезпечує 68% усіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

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Автор: Павло Степанець