Рух дорогою від Києва у напрямку «Борисполя» обмежать з 23 червня по 20 серпня.
Про це повідомляють в аеропорту з посиланням на інформацію від «Укравтодор».
Йдеться про ремонт 18-кілометрової ділянки дороги від Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль».
З 23 червня рух у дві сторони буде здійснюватися по смузі у напрямку до столиці, уточнюють дорожники. В аеропорту просять водіїв бути уважними, стежити за новими знаками й вказівками регулювальників.
Читайте такожПерша країна ЄС достроково запустила сертифікати COVID-19«У зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай. Тож, в день вильоту будьте уважними. Враховуйте зміни організації дорожнього руху та заплануйте виїзд заздалегідь», – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня.
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