Це може стати програмою нової урядової коаліції, що зараз формується.

Влада Іспанії розглядає можливість заборони коротких внутрішніх авіарейсів та їх заміну швидкісними потягами. Метою є скорочення викидів парникових газів, пише Politico.

Ідея схожа на програму, що раніше стартувала у Франції, і передбачає скасування внутрішніх рейсів, де є альтернатива залізницею із тривалістю поїздки менше 2,5 годин. Під удар зокрема можуть потрапити авіарейси з Барселони, Валенсії, Аліканте та Севільї до Мадрида.

Іспанський залізничний оператор компанія Renfe вже заявила, що готова відреагувати на збільшення попиту на пасажирські перевезення. Там запевняють, що мають достатню кількість високошвидкісних поїздів, щоб забезпечити перевезення між Мадридом та згаданими великими містами.

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Але експерти та представники транспортних компаній висловлюють сумніви, що цю ідею вдасться реалізувати і що вона взагалі має сенс. У звіті, опублікованому на початку цього року, сказано, що на внутрішні авіарейси припадає менше 1% викидів CO2 в Іспанії, а рейси зі столиці Іспанії в інші великі міста додали 329 мільйонів євро до ВВП країни минулого року.

В Європі борються з короткими авіарейсами

Як писав УНІАН, зусиллями екоактивістів в Європі панує думка, що авіаперельоти на короткі дистанції є екологічним "злочином". Стверджується, що на дистанції у кілька сотень кілометрів краще пересуватися залізницею.

Діючи за цією логікою, уряд Франції теж почав боротися з короткими авіарейсами. Щоправда наразі справа обмежується закриттям трьох маршрутів – між Парижем та містами Бордо, Нант і Ліон. Крім того у Франції намагаються впровадити систему єдиного квитка на усі види громадського транспорту, щоб уніфікувати всю систему і зробити пасажирські перевезення екологічнішими.

Паралельно у Франції, Німеччині та інших країнах почали запускати швидкісні пасажирські поїзди, аби переманити пасажирів з літаків на залізницю.

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