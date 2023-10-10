Рішення набуде чинності з 22 жовтня 2023 року.

Іспанська Барселона, яку визнали найбільш забрудненим портом Європи за підсумками минулого року, заборонила круїзним лайнерам заходити в центральний порт міста.

Як пише Daily Mail, рішення набуде чинності з 22 жовтня 2023 року. З цього моменту всі круїзні судна будуть змушені пришвартуватися в південному порту міста вздовж пристані Молл Адоссат.

Таким чином, туристи більше не зможуть сходити з круїзних лайнерів прямо в історичний центр Барселони – щоб дістатися до центру міста, їм доведеться сісти на маршрутний автобус недалеко від причалу. Така поїздка на автобусі займе близько півгодини.

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Для порівняння, від центрального порту можна було дістатися до знаменитого бульвару Ла Рамбла в самому серці Барселони всього за десять хвилин пішки.

Також влада міста ввела новий ліміт на кількість круїзних лайнерів, які можуть заходити в порти Барселони: з 22 жовтня кількість доступних місць для стоянки круїзних лайнерів буде скорочено з десяти до семи.

Нові обмеження розроблялися з 2018 року, коли муніципальний уряд та адміністрація порту Барселони погодилися врегулювати діяльність круїзних суден через надмірний туризм та екологічну ситуацію в місті.

Як портові міста Європи борються з круїзними лайнерами

Дослідження компанії Transport & Environment показало, що круїзні лайнери в 2022 році викинули в атмосферу Європи більш ніж в чотири рази більше сірки, ніж всі автомобілі континенту – незважаючи на неодноразові обіцянки галузі перейти до більш екологічної моделі роботи.

При цьому в звіті зазначалося, що Венеція, яка ще в 2019 році вважалася найбільш забрудненим круїзними суднами портом Європи, в 2022 році опустилася аж на 41-е місце в списку. Це сталося після того, як у 2021 році місто запровадило заборону на захід в порт міста великих круїзних суден.

Влітку 2023 року стало відомо, що приклад Венеції наслідуватиме столиця Нідерландів – Амстердам. Так місто хоче одночасно боротися з надмірним туризмом і забрудненням повітря. До цього щорічно в нідерландській столиці пришвартовувалися понад 100 суден.

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