У найпіковіший день, 9 січня, компанія перевезла 105 тисяч пасажирів.

"Укрзалізниця" перевезла 1,5 млн пасажирів у період новорічних свят з 23 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2020-2021 років.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Крім того, загальна населеність поїздів зросла на 11% у порівнянні з минулорічним періодом.

Читайте також"Укрзалізниця" призначає додаткові дати курсування "Лижного експресу""Такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових поїздів на свята, додаткових рейсів для 5 поїздів та подовженню маршруту курсування для 2 поїздів", - пишуть у прес-службі.

У найпіковіший день, 9 січня, компанія перевезла 105 тисяч пасажирів. Для порівняння, пік новорічних перевезень у період 2020-2021 років припав на 3 січня — тоді було перевезено 81 тисячу пасажирів.

Зазначається, що позитивно на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені у новому графіку пасажирські поїзди та регіональні експреси. Частка цих поїздів в обсягах новорічних перевезень склала 14%.

Як повідомляв УНІАН, раніше у зв'язку з підвищеним попитом "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових поїздів на період різдвяних свят. За даними компанії, близько 10 тисяч українців зустріли Новий рік у поїздах.