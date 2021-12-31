Більш як 10 тисяч українців зустрінуть Новий рік у поїздах.
Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".
Це у два рази більше, ніж минулого року. Так, 2021 рік зустрічали у поїздах більш як 5,4 тис. українців, а найпопулярнішим напрямком поїздів був західний.
В "УЗ" зазначили, що на пікові дати зимових перевезень (29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року) попит на залізничні квитки збільшився на 20% у порівнянні з сезоном 2020/2021 років.
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"Також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів Українських Карпат: Татарів (Буковель), Ворохта, Яремче та Ясіня", - пише прес-служба компанії.
У зв'язку з підвищеним попитом "Укрзалізниця" призначила 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще на двох поїздах подовжено маршрут, а ще чотирьом збільшено періодичність курсування.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" з нагоди новорічних свят призначила низку додаткових потягів до гірськолижників курортів.