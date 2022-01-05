Крім того, компанія додає ще понад 2 тисячі квитків на ті ж дати на топові напрямки.

"Укрзалізниця" додала у продаж понад 1 тис. 800 квитків зі Львова на період з 8 по 9 січня 2022 року, враховуючи популярність міста на новорічно-різдвяні свята.

Про це повідомила прес-служба компанії у Telegram.

"Укрзалізниця" реагує на високий попит на квитки зі Львова у період 8-9 січня та додає у продаж понад 1 800 квитків зі Львова у найбільш популярних напрямках", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розказали, скільки українців зустрінуть Новий 2022 рік у поїздахКрім того, компанія додає ще понад 2 тисячі квитків на ті ж дати на топові напрямки. Зокрема, "УЗ" додає 530 місць з дніпровського напряму, 600 місць – з донецького напряму, 360 місць – з одеського, 240 місць – з харківського та 400 місць – з київського.

Як раніше повідомляв УНІАН, напередодні Нового року на Центральному залізничному вокзалі столиці з’явилася ексклюзивна зона відпочинку – Business & Family Lounge.

Працюватиме ця зона цілодобово, для відпочивальників доступні безплатний швидкісний інтернет, підзарядка гаджетів, коворкінг-зона та переговорна кімната. Для пасажирів з дітьми – велика дитяча кімната з м’якою ігровою поверхнею та вбиральня зі сповивальним столиком. Приймуть і пасажирів з домашніми тваринами.

Також в Business & Family Lounge можна замовити каву або їжу (є, зокрема, дитяче меню), прийняти душ та почистити взуття.

Вартість години перебування у Business & Family Lounge – 250 гривень, а для пасажирів першого класу Інтерсіті/Інтерсіті+ та СВ – 150 гривень.