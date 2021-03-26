Серед нових країн, які відкрили свої кордони для громадян України, - Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Банґладеш і Ґабон.

На сьогодні кількість країн, чиї кордони відкриті громадянам України для в'їзду, збільшилася до 104, але їх можна відвідувати за умови дотримання необхідних карантинних вимог на тлі пандемії коронавірусу.

Читайте такожСтали відомі найпопулярніші маршрути з аеропорту "Бориспіль" у квітніЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Нині для громадян України відкриті 104 країни. Нагадаю, що на брифінгу 19 лютого таких країн було 95. Тобто, за місяць ми додали до цього списку 9 країн", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що відвідувати ці 104 країни українці можуть за умов дотримання певних правил.

"Серед нових країн, які відкрили свої кордони, - Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Банґладеш і Ґабон. Умови в'їзду, безумовно, можуть включати дотримання протиепідемічних вимог. Тому прошу вас належним чином перевіряти всі правила в'їзду. Зробити це ви зможете на нашому сайті: https://tripadvisor.mfa.gov.ua/", - додав Кулеба.

Решту країн, в які дозволено в’їзд, міністр не назвав.

Водночас, як уточнили УНІАН в МЗС, ще кордони для українців відкрили Таїланд, Індія і Ботсвана.

Водночас він наголосив, що, попри збільшення кількості країн, які відкривають кордони для українців, пандемія коронавірусу не вщухає, і ситуація у світі та України дуже складна.

"Тому без нагальної необхідності все-таки утримуйтеся від поїздок, а якщо вже подорожуєте, то ми дуже просимо вас дотримуватися максимальних заходів безпеки", - підсумував Кулеба.

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Автор: Віталій Саєнко