Туреччина вже з березня поступово почне послаблення коронавірусних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
Президент країни Реджеп Таїп Ердоган розповів, що планують скасувати комендантську годину та карантин у вихідні.
"Ми починаємо поступовий процес нормалізації з початку березня, розділивши наші провінції на чотири категорії відповідно до критеріїв, встановлених нашим Міністерством охорони здоров'я", - сказав він.
Провінції поділять на категорії з низьким, середнім, високим і дуже високим ризиком залежно від рівня інфікування і вакцинації. Рішення про відновлення очного навчання в країні буде прийнято залежно від випадків зараження і вакцинації в кожній провінції.
"Ми поступово скасовуємо комендантську годину, починаючи з вихідних, на підставі рівня інфекції, вакцинації та інших критеріїв в провінціях", - сказав президент.
Ердоган пояснив рішення тим, що березень має стати місяцем, коли Туреччина доб'ється великих успіхів в плані вакцинації.
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Ситуація з карантином у Туреччині
- У листопаді минулого року Туреччина посилила карантин, обмеживши роботу продуктових магазинів, торгових центрів та перукарнь.
- У січні в країні розпочали масову вакцинацію від COVID-19 препаратом китайської компанії Sinovac Biotech.
- Вже в квітні влада Туреччини планує розпочати туристичний сезон.
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