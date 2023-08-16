На популярному серед туристів узбережжі Коста-Бланка в провінції Аліканте на південному сході Іспанії відпочиваючі можуть бути оштрафовані на 200 євро за порушення нового правила.
Як пише Express, таке покарання можуть понести туристи, спіймані на купівлі товарів у неліцензованих вуличних торговців в курортному місті Торрев'єха, що є одним з головних туристичних напрямків регіону.
Неліцензійні вуличні торговці часто продають свої товари прямо на вулиці, просто підходячи з пропозиціями до туристів, які засмагають на пляжі, або відвідувачів барів на літніх майданчиках. В першу чергу, вони продають сонцезахисні окуляри, головні убори та одяг, які є підробками товарів популярних брендів.
Це вже другий етап боротьби з таким бізнесом. До цього поліція зосередила свою увагу на неліцензованих продавцях, щоб конфіскувати у них будь-які контрафактні товари. Тепер же вони вирішили взятися і за покупців, адже, як то кажуть, попит народжує пропозицію.
Радник з питань поліції, безпеки та надзвичайних ситуацій міста Торрев'єха Федеріко Аларкон зазначив, що дана кампанія, в першу чергу, була розроблена для інформування туристів, які можуть не знати, що порушують закон.
За що ще туристів штрафують в Іспанії
На одному з найпопулярніших курортів Іспанії – містечку Муро на Майорці – раніше ввели штраф у розмірі 900 євро для туристів, які стрибають з причалу в море.
Тим часом, інший популярний іспанський курорт Тенеріфе заборонив куріння на пляжах і ввів величезні штрафи за забруднення території.
Крім того, в Іспанії діють штрафи дли тих, хто їздить на велосипедах в навушниках.
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