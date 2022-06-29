В останні роки рятувальникам Сан-Себастьяна доводиться все частіше рятувати з води горе-туристів, які вирішили скупатися в стані алкогольного сп'яніння.

Влада популярного курортного міста Сан-Себастьян в Іспанії має намір брати гроші за порятунок п'яних туристів з води, якщо буде доведено, що на момент події вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

На даний момент опрацьовується відповідний закон, який дозволить стягувати таку плату, повідомляє The Guardian.

Місцева влада скаржиться, що в останні роки рятувальникам доводиться все частіше рятувати з води горе-туристів, які вирішили скупатися в стані алкогольного сп'яніння, але переоцінили свої сили. Такі дії не тільки піддають ризику рятувальників і відволікають їх від іншої важливої роботи, а й влітають в круглу суму.

Наприклад, у квітні 2022 року рятувальникам довелося посеред ночі рятувати двох п'яних чоловіків, яких віднесло течією від берега. Для проведення рятувальної операції були задіяні 20 осіб, а її вартість коштувала міському бюджету 6000 євро.

"Я б хотів ніколи не брати жодного євро, фунта або долара. Мета тут полягає в тому, щоб запобігти подібним інцидентам. Конфронтаційний характер цього закону спрямований на те, щоб змусити людей двічі подумати", – зазначив член міської ради Сан-Себастьяна, відповідальний за безпеку громадян Мартін Ібабе.

Як повідомляв УНІАН, раніше на іспанській Майорці деякі ресторани вирішили ввести дрес-код, щоб відлякати погано одягнених туристів.