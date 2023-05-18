Заборона їздити в навушниках на велосипеді діє в Іспанії ще з 2014 року, проте далеко не всі туристи про це знають.

Влада Іспанія випустили попередження для туристів, що вони ризикують бути оштрафованими на суму понад 200 євро, якщо будуть їздити на велосипеді в навушниках.

Як пише SchengenVisaInfo, відповідна заборона діє в Іспанії ще з 2014 року, проте далеко не всі туристи, які приїжджають в країну, про неї знають.

"Велосипедисти, спіймані в навушниках, можуть заплатити штраф у розмірі 200 євро в Іспанії", – пояснила керівник групи Cycle SOS Лена Фарнелл.

Відео дня

При цьому вона підкреслила, що відповідна норма діє в країні з метою безпеки, оскільки в навушниках велосипедисти не чують інші звуки на дорозі, такі як сигнали транспортних засобів або крики пішоходів. Відсутність навушників дозволяє їм краще відчувати своє оточення, що повинно звести до мінімуму кількість дорожньо-транспортних пригод.

"Носіння навушників під час їзди на велосипеді може становити загрозу безпеці для вас та інших учасників дорожнього руху. Прослуховування музики ставить під загрозу здатність велосипедиста чути дорожній рух, в тому числі сирени машин екстрених служб", – зазначила Фарнелл.

Також вона зазначила, що схожі норми діють і в інших країнах Європи.

"Італія і Португалія займають іншу позицію, вимагаючи, щоб велосипедисти носили тільки один навушник під час їзди на велосипеді, зі штрафом в розмірі близько 160 євро, якщо ви носите обидва навушники під час їзди на велосипеді", – розповіла Фарнелл.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в новому туристичному сезоні на 28 пляжах трьох найпопулярніших курортів Балеарських островів (Іспанія) буде заборонено куріння.

Зокрема, цього літа список вільних від тютюнового диму поповнили чотири пляжі на Майорці та ще п'ять на Ібіці.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.