Столиця ОАЕ анонсувала нові правила в'їзду і відкривається для міжнародного туризму.

Влада Абу-Дабі анонсувала нові правила в'їзду на територію столичного емірату у зв'язку з коронавірусом – з 24 грудня 2020 року. Вони будуть діяти щодо міжнародних мандрівників - як резидентів, так і туристів.

Читайте такожПодорожі під час пандемії: названо найпопулярніші серед українців країниЗокрема, для мандрівників, які прибувають з "зеленого" списку країн, скасовується обов'язковий 14-денний карантин, для інших - його тривалість скорочується з двох тижнів до 10 днів.

У "зелений" список країн (буде оновлюватися) в даний час включені: Австралія, Бруней, Китай, Греція, Гренландія, Гонконг, Малайзія, Маврикій, Нова Зеландія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Тайвань, Таджикистан, Таїланд, Узбекистан і В'єтнам.

Правила, випущені Комітетом з управління надзвичайними ситуаціями, кризами і катастрофами, схвалюють відновлення економічної, туристичної діяльності, а також діяльності у сфері розваг з дотриманням заходів профілактики COVID-19, передають russianemirates.com.

Міжнародні туристи здаватимуть два ПЛР-тести на коронавірус: перший – не більше ніж за 96 годин до відправлення рейсу (негативні результати будуть пред'являти в аеропорту відправлення), другий – після прибуття в Абу-Дабі.

Для автомобілістів, які в'їжджають на територію Абу-Дабі з інших Еміратів, ПЛР - і «лазерні» тести тепер будуть дійсні 72 години замість 48. Тим, хто залишиться в столиці більш ніж на 6 днів, доведеться здавати тест на шостий і 12-й день перебування (раніше – на четвертий і восьмий дні).

Термін карантину для тих, хто знаходився в контакті з носіями коронавірусу також скорочується з 14 до 10 днів, при цьому ПЛР-тест потрібно здавати на восьмий день карантину.

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Автор: УНІАН