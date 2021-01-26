Авіакомпанія пролонгувала чартерні програми з Києва на Мальдіви і в Домініканську Республіку.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розширила ряд популярних чартерних програм у березні-травні 2021 року, повідомила прес-служба компанії.

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Зокрема, МАУ разом з туроператорами «Компас-Україна», «Travel Professional Group» і «Феєрія Мандрів» продовжила чартерну програму з Києва (KBP) в Ла-Роману (LRM) в Домініканську Республіку, починаючи з 6 лютого по 12 травня.

Також компанія разом з «Компас-Україна» пролонгує програму з Києва (KBP) в Мале (MLE) на Мальдівах в період з 4 лютого по 30 березня.

Прес-служба нагадала, що МАУ також продовжує чартерну програму з таких популярних курортних напрямків: Київ (KBP) - Марса-Алам (RMF) - Київ (KBP) - щосуботи з 30 січня по 27 березня (ТО «Феєрія Мандрів»); Київ (KBP) - Кайсері (ASR) - Київ (KBP) - 29 січня і 2, 5, 9 березня, (ТО «Coral Travel»); Харків (HRK) - Кайсері (ASR) - Харків (HRK) - щовівторка з 26 січня по 2 березня (ТО «Coral Travel»); Київ (KBP) -Ташкент (TAS) - Київ (KBP) - 14, 28 лютого, 15 і 30 березня (ТО «Real Avia Business» LLC »); Київ (KBP) - Маттау (HRI) - Київ (KBP) - з 28 січня по 11 березня (Travel Professional Group і «Компас-Україна»).

Як МАУ працює в умовах пандемії коронавірусу

Раніше в січні авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» звернулася до Міністерства охорони здоров'я з пропозицією переглянути і затвердити нові правила в'їзду в Україну вакцинованих осіб при наявності фізичного або електронного сертифіката про щеплення від COVID-19.

Також компанія заявила про готовність до перевезення вакцини від COVID-19, зокрема компанія підготувала літаки для таких рейсів.

Згідно з даними «Украероруху», компанія «Міжнародні авіалінії України»стала одним з лідерів за кількістю рейсів, виконаних у повітряному просторі України у 2020 році.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

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Автор: Павло Степанець